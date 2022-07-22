В Одесской области сотрудники военкомата отмазывали желающих от службы за 12 тысяч долларов
В Одесской области сотрудники военкомата требовали по 12 тысяч долларов за возможность избежать службы в армии.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Преступники предлагали мужчинам призывного возраста, не желающим идти на службу, пройти процедуру снятия с воинского учета. В результате уклонист получал справку о непригодности к службе в ВСУ и возможность беспрепятственно пересекать границу, а сотрудники военкомата - награду в размере 12 тысяч долларов.
Ранее "Страна" рассказывала, что 34-летний житель Киевской области организовал незаконную схему переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины. Он требовал награду за услуги в размере 1600 евро.
Мы также описывали, как украинец пытался сбежать за границу от мобилизации с липовой справкой, за которую отдал 210 тысяч.