В Одесской области сотрудники военкомата требовали по 12 тысяч долларов за возможность избежать службы в армии.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Преступники предлагали мужчинам призывного возраста, не желающим идти на службу, пройти процедуру снятия с воинского учета. В результате уклонист получал справку о непригодности к службе в ВСУ и возможность беспрепятственно пересекать границу, а сотрудники военкомата - награду в размере 12 тысяч долларов.

Ранее "Страна" рассказывала, что 34-летний житель Киевской области организовал незаконную схему переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины. Он требовал награду за услуги в размере 1600 евро.

Мы также описывали, как украинец пытался сбежать за границу от мобилизации с липовой справкой, за которую отдал 210 тысяч.