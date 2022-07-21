34-летний житель Киевской области организовал незаконную схему переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины.

Об этом сообщает в Фейсбуке Киевская городская прокуратура.



Согласно материалам уголовного производства, мужчина предлагал гражданам, которым запрещен выезд за пределы государства на период действия военного положения, организовать беспрепятственное пересечение границы Украины на основании документов о якобы обучении в высших учебных заведениях Польши. Свои услуги злоумышленник оценивал в сумме 1600 евро с человека.



По такой схеме мужчина собирался переправить через государственную границу Украины гражданина призывного возраста.



При контроле за совершением преступления организатор схемы был задержан во время встречи с клиентом и получения от него 800 долларов США.



Задержанному сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.





В апреле мы писали, что пойман с поличным украинец, который наладил схему переправки за границу военнообязанных.

Мы также рассказывали, как украинец пытался сбежать за границу от мобилизации с липовой справкой, за которую отдал 210 тысяч.