Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 23 июля.

Главное из заявлений президента:

"Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе, по морскому порту – циничный, просчитанный – оказался ударом также по политическим позициям самой России. Если кто-то в мире раньше мог говорить, что нужен какой-то диалог с ней, какие-то договоренности о прекращении огня без деоккупации нашей территории, то сегодняшние российские "Калибры" уничтожили саму возможность для таких заявлений". "Сегодня в Киеве состоялся второй ежегодный Саммит первых леди и джентльменов. В этом году он собрал еще больше участниц и участников, чем в прошлом году. Объединил Киев с Варшавой, Брюсселем, Лондоном и Вашингтоном. В современном мире невозможно обходиться только привычной классической дипломатией. Нужна мягкая сила, нужно искреннее желание разных обществ помочь государству, борющемуся за свою независимость. И с этой точки зрения Саммит первых леди и джентльменов стал сегодня очень успешным. Все признают потенциал мягкой силы. Но только Украине удалось направить ее несокрушимость, ее потенциал в конкретную дипломатическую практику".

Напомним, украинские военные подтвердили обстрел одесского порта российскими ракетами "Калибр".

Ранее мы писали, что по словам Владимира Зеленского, потери Украины убитыми и ранеными уменьшились в разы после получения западного оружия.

Война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.

Про бои в Херсонской области, снятие зерновой блокады, а также изъятие паспорта у Корбана рассказыывала Олеся Медведева в свежем выпуске блога "Ясно. Понятно".



