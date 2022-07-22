В последнее время Украина ежедневно теряет на фронте около 30 погибших и 250 раненых.

Такие цифры привел президент Украины Владимир Зеленский в беседе с корреспондентом The Wall Street Journal.

Ранее представители украинской власти заявляли о 100-200 погибших каждый день. Потери удалось уменьшить, по мнению Зеленского, благодаря западному вооружению. Если ранее противник ежедневно выпускал 12 тысяч снарядов, а Украина 1-2 тысячи, то теперь Украина может отвечать примерно 6 тысячами снарядов в день.

Война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.