Несмотря на то, что Россия заявила, что в ответ на западную военную помощь, оказанную Украине, она была "вынуждена" расширить свои "географические задачи" в Украине, на самом деле, Москва вынуждена уменьшить свои стратегические цели в этой войне.

Об этом говорится в отчете канадской разведки, опубликованном в Twitter Вооруженных сил Канады.

"У России всегда были максималистские географические амбиции в Украине. Неудачные попытки Москвы захватить Киев и северо-восточные города Чернигов, Сумы и Харьков в начале вторжения демонстрируют эти значительные территориальные амбиции далеко за пределами Донбасса", - говорится в отчете.

Российские силы оккупировали часть юга Украины с февраля, что предшествует недавней доставке западной помощи Украине, которую Москва использует в качестве предлога для расширения военных целей, напоминают в Вооруженных силах Канады.

Также в отчете говорится, что из-за значительных потерь личного состава и техники у России, вероятно, больше нет военного потенциала для реализации своих амбиций в Украине.

Теперь РФ вынуждена уменьшить свои стратегические цели, предоставив новое общественное обоснование частичного территориального контроля в Украине, которого она добилась, сообщается в отчете.

Война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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