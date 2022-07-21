В ближайшие недели в действиях российских военных в Украине, вероятно, начнется оперативная пауза, и это даст Киеву возможность нанести ответный удар.

Такую оценку озвучил глава британской разведывательной службы MI-6 Ричард Мур, сообщает Deutsche Welle.

"Думаю, россияне вот-вот выдохнутся. Наша оценка, полагаю, заключается в том, что русским будет все труднее в ближайшие несколько недель поставлять кадровые ресурсы. Им придется сделать некоторую паузу, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар", - сказал глава британской разведки.

Ранее мы писали, что войска РФ продолжают выход из оперативной паузы и атакуют в Донецкой области.

Также "Страна" сообщала, что по данным британской разведки, у РФ не хватает личного состава, чтобы наступать на Донбассе и защищаться от атак ВСУ на юге.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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