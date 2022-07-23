Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович откорректировал свое вчерашнее заявление об окружении российских войск на севере Херсонской области.

Вчера он говорил, что более тысячи россиян находятся в тактическом окружении в селе Высокополье. Сегодня Арестович дал понять, что окружения там нет.

"Наши там не вполне удачно действуют и испытывают определенный недостаток сил, чтобы замкнуть эту историю. Для того, чтобы это стало тактическим окружением, еще надо побороться", - заявил советник Ермака.

"Не все там благоприятно для наших", - добавил он.

По словам Арестовича, если на этот участок не перебросить резервы, то "никакое окружение там не гарантировано".

Ранее мы писали, что по словам Алексея Арестовича, Херсонскую область удерживают 15 тысяч российских военных.

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