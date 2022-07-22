Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о тактическом окружении российских военных в селе Высокополье Херсонской области.

Об этом он сказал в эфире "Фейгин Live".

По его словам, ВСУ заняла села Ольгино и Потемкино к западу и востоку от Высокополья.

"Вчера была попытка прорыва их оттуда. Была пресечена нашим огнем", - заявил советник Ермака.

Он уточнил, что в Высокополье находятся более тысячи российских военных. Они окружены "на три четверти" (то есть, видимо, путь на юг для них свободен).

Отметим, что в вечерней сводке Генштаба никакой информации об этом нет. Там говорится только, что по селу Потемкино противник нанес авиаудар.

Освобождение Потемкина было ранее подтверждено военными. Информации о том, что ВСУ вошли в Ольгино, официально Генштаб также не озвучивал.

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