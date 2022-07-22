Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 22 июля. Враг продолжает массированные обстрелы на востоке Украины.

Сводка появилась в Фейсбуке.

На Северском направлении враг с целью сковывания действий подразделений ВСУ и демонстрации присутствия обстрелял из ствольной артиллерии районы Каменской Слободы и Николаевки Черниговской области и Волфиного на Сумщине.

На Харьковском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова, Прудянки, Золочева, Дементиевки, Уд, Ивановки, Старого Салтова, Борщевой, Русских Тишков, Питомника, Кутузовки, Чугуева, Петровки, Русской Лозовой, , Базалиевки, Дуванки, Мосьпаново, Лебяжьего, Победы и Ртищевки. Авиаудары зафиксированы вблизи Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг обстреливал районы 18 населенных пунктов, в частности, Долины, Дибровного, Богородичного и Норцовки. Провел воздушную разведку БПЛА возле Большой Камышевахи.

На Краматорском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию в районах Донецка, Стародубовки, Закотного, Северска, Григоровки, Краматорска, Звановки, Ивано-Дарьевки, Выемки и Спорного. Вблизи последнего оккупанты нанесли еще и авиаудар. Все попытки врага продвинуться в направлениях Верхнекаменного и Ивано-Даревки наши военные свели на нет, оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии Берестово, Белогоровки, Раздолевки, Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Нью-Йорка и других. Нанес авиационные удары возле Берестового, Белогоровки, Покровского и Веселой Долины. Штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, успеха не имел и отошел. Совершил очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Противник нанес авиаудары возле Каменского и Красного. Штурм по направлениям сел Веселое и Водяное ВСУ успешно отбили и отогнали врага на ранее занятые позиции.

На Южнобугском направлении противник нанес авиационный удар неподалеку от Потемкиного. Попробовал продвигаться к Андреевке и Белогоровке, получил жесткий отпор и отошел.

В акватории Черного моря враг удерживает в готовности два носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Морально-психологическое состояние оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкоголя и неповиновение офицерам. Личный состав неприятеля жалуется на неэффективность своих атак на позиции ВСУ. Увеличивается количество солдат, которые прибегают к саботажу и умышленно выводят из строя боевую технику.

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