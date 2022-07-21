Утром в четверг, 21 июля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что продолжаются бои за Ивано-Дарьевку к востоку от подконтрольного ВСУ Северска.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

К югу от Бахмута отбита попытка штурма Углегорской ТЭС, продолжаются бои за Новолуганское, сообщает Генштаб.

На Северском направлении враг продолжает проводить при помощи беспилотников воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении противник вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.

Для разоблачения огневых позиций сил обороны на отдельных направлениях фронта враг задействовал диверсионно-разведывательные группы, сообщает Генштаб.

На отдельных участках на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг усовершенствует инженерное оборудование оборонных позиций, пишет Генштаб ВСУ.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. Также россияне осуществляют разведку беспилотниками.

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