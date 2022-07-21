Война в Украине идет 148-й день. Фото: Генштаб ВСУ

Утром в четверг, 21 июля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что продолжаются бои за Ивано-Дарьевку к востоку от подконтрольного ВСУ Северска.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ. 

К югу от Бахмута отбита попытка штурма Углегорской ТЭС, продолжаются бои за Новолуганское, сообщает Генштаб. 

На Северском направлении враг продолжает проводить при помощи беспилотников воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении противник вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.

Для разоблачения огневых позиций сил обороны на отдельных направлениях фронта враг задействовал диверсионно-разведывательные группы, сообщает Генштаб. 

На отдельных участках на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг усовершенствует инженерное оборудование оборонных позиций, пишет Генштаб ВСУ. 

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. Также россияне осуществляют разведку беспилотниками. 

Сводка Генштаба ВСУ от 21 июля

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях прошлого дня

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.

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