Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 19 июля. Войска РФ обстреляли со своей территории села Черниговской и Сумской областей.

Сводка появилась в Фейсбуке.

На Волынском и Полесском направлениях завершается ротация подразделений Беларуси, задействованных для прикрытия участка белорусско-украинской границы.

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня с территории РФ Николаевку Черниговской области и Заруцкое, Журавку, Белополье, Искрисковщину, Мирополье, Эсмань и Волковку Сумской области.

На Харьковском направлении враг продолжил огненное поражение из артиллерии населенных пунктов в районах к северу, востоку и юго-востоку от Харькова. Совершал неудачные попытки наступления в направлениях сел Уды и Гусаровка. Вблизи последнего нанес авиационный удар.

На Славянском направлении противник обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Дибровно, Новониколаевки, Большой Камышевахи, Долины, Чеполя, Семиланного, Грушевахи, Адамовки, Барвенково, Богородичного, Архангеловки и Новой Дмитровки. Попытка врага разведки боем в направлении Дмитровки завершилась неудачно, оккупанты с потерями отошли.

На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на попытках продвижения в направлениях Северска и Бахмута. Враг совершал артиллерийские обстрелы вблизи Краматорска, Райгородка, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного, Стародубовки, Северска, Дроновки и Ивано-Дарьевки. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнекаменского. ВСУ нанесли оккупантам значительные потери, когда те пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Враг беспорядочно отступил.

На Бахмутском направлении захватчики обстреляли Бахмут, Новолуганское, Покровское, Вершину, Веселую Долину, Яковлевку, Берестово и Зайцево. Нанесли авиационные удары возле Углегорской ТЭС, Покровского, Майорска, Торецкой, Берестового и Вершины. Вели штурмовые действия в направлении Покровского, имели частичный успех, закрепляются на южной окраине населенного пункта. Попытки противника продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС не имели успеха.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии у Владимировки, Авдеевки, Пречистовки, Новомихайловки, Павловки, Угледара, Марьинки, Тоненького, Большой Михайловки, Январского, Каменского, Волшебного, Малых Щербаков, Новоандреева. Нанес авиаудар недалеко от Каменки.

На Южнобугском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнение задач по поддержке действий наземных войск и блокированию северо-западной части Черного моря. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины находятся три носителя высокоточного оружия.

Противник продолжает нести потери в живой силе и технике. Продолжаются взрывы складов боеприпасов врага. Фиксируется увеличение случаев дезертирства россиян, которые любым способом пытаются попасть на территорию России.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.