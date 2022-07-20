Утром в среду, 20 июля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что к юго-востоку от Северска идет вражеский штурм в направлении села Ивано-Дарьевка.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Также по данным Генштаба ВСУ, в районе Бахмута идут боевые действия у трассы на Лисичанск (Берестовое, Спорное) и под Углегорской ТЭС (Новолуганское).

Отметим, что вчера вечером в ВСУ сообщали о частичном успехе россиян в Покровском - селе на окраинах Бахмута. Что там сегодня происходит - в утренней сводке не уточнялось.

Также в сводке указывается, что противник наступал на Никольское к востоку от Угледара, успеха не имел, отошел.

На Харьковском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Мосьпаново, Петровка, Русские Тишки, Базалиевка, Печенеги, Циркуны, Питомник, Дементиевка, Коробочкино и Прудянка.

По данным Генштаба, на Южнобугском направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки беспилотными летательными аппаратами. В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет "Калибр". Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков по всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары в районе Муравьевки.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщили о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Слуцкий заявил, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.