В Генштабе ВСУ заявляют, что наступление войск РФ за прошедшие сутки не имело успеха ни на одном из направлений.

На Славянском направлении ВСУ отразили еще одну атаку россиян в районе Богородичного.

Наступление в районах Григорьевки и Спорного (северо-восток Донецкой области) закончилось для войск РФ неудачно.

На Бахмутском направлении боевыми действиями россияне пытаются создать благоприятные условия для установления контроля над Бахмутом и территорией Углегорской ТЭС.

Наступают в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС, боевые действия продолжаются.

В Донецкой области россияне провалили разведку боем в районе Новоселовки Второй (к северу от Авдеевки), а также наступление в направлении Никольского (под Угледаром) и Новомихайловки (к западу от Донецка).

Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ рано или поздно атакуют флот РФ в Черном море.

А французским СМИ представители армии анонимно рассказали, что ВСУ готовятся к контрнаступлению на юге "раньше, чем ожидают русские".

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.