Киев готовится к контрнаступлению и возвращению юга страны под свой контроль.

Об этом пишет французское издание Les Echos.

Издание пообщалось с украинскими военными, которые находятся в зоне боевых действий.

Боец с позывным "Фугас" заявляет, что контрнаступление "произойдет скоро, и гораздо раньше, чем ожидают русские".

"Значительная часть получаемой нами помощи не упоминается в СМИ и на пресс-конференциях. Именно эта поддержка позволит нам освободить нашу территорию. Все вернется в Украину", - добавил он.

При этом он признал, что сейчас есть большая проблема с артиллерией противника, которая наносит значительные потери украинским подразделениям.

На 6-7 минометных выстрелов РФ отвечает залпом в 40 снарядов.

По словам офицера, дисбаланс в огневой мощи продолжает наносить урон его подразделению, дислоцированному недалеко от Николаева.

"Большинство наших потерь связано с артиллерией. Я сам получил контузию от минометного снаряда", - заявил офицер.

Отметим, что командование "Юг" регулярно сообщает, что украинская армия уверенно продвигается на Херсонском направлении.

А британская разведка сообщила, что в РФ серьезно отнеслись к заявлениям Киева о контрнаступлении на юге и укрепляют оборону.

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