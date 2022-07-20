Россия поможет "восстановлению Донбасса", но на это уйдут годы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками конкурса "Большая перемена", сообщают российские СМИ.

"Вся наша страна будет помогать и "ЛНР" и "ДНР". Нам предстоят недели, месяцы и годы, но мы сделаем это обязательно", - заявил Путин.

Также Путин сказал, что возглавит наблюдательный совет нового движения детей и молодежи.

Ранее россияне сообщили, что северокорейские рабочие приедут "восстанавливать Донбасс".

Также и на восстановление Мариуполя, по данным мэра города Вадима Бойченко, понадобится 10 лет и 14 млрд долларов.

Как писала "Страна", у Путина заявляют, что после возобновления переговоров с Украиной, условия РФ для перемирия будут "совершенно другие". Также в России назвали темы, по которым хотят ужесточить условия на переговорах с Украиной. В частности, по словам члена российской делегации на переговорах, депутата Госдумы Леонида Слуцкого, Россия выдвинет более жёсткие переговорные условия и по сути, и по времени их исполнения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.