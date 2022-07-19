Северокорейские рабочие приедут "восстанавливать Донбасс". Об этом заявил посол России в КНДР Александр Мацегора в интервью российским "Известиям".

Он считает, что корейские строители "станут очень серьезным подспорьем в деле решения задач восстановления разрушенных социальных, инфраструктурных и промышленных объектов".

Мацегора заявил, что КНДР эксплуатирует оборудование, выпущенное на Донбассе, в связи с этим, "корейские партнеры весьма заинтересованы в изготавливаемых там запасных частях и агрегатах, в обновлении своей производственной базы".

Напомним, ранее КНДР признала "ЛДНР" после чего Украина разорвала отношения с Северной Кореей.

После этого министерство иностранных дел КНДР заявило, что Украина "не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США, которые нарушили суверенитет Пхеньяна".

Также мы писали, что Сирия решила признать "независимость и суверенитет" "ДНР" и "ЛНР". Таким образом Сирия стала второй после РФ страной, признавшей эти "республики". А КНДР - третьей.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.