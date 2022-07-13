Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за признания ею независимости "ДНР" и "ЛНР".

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Обращение России в КНДР о поддержке в легитимизации силового захвата части украинской территории говорит больше о токсичности Москвы, чем Пхеньяна. У России больше не осталось союзников в мире, кроме стран, которые зависят от нее финансово и политически, а уровень изоляции РФ скоро достигнет уровня изоляции КНДР", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Киев отмечает, что политические и экономические контакты с КНДР и так не осуществляются из-за наложенных на страну международных санкций.

Ранее Ким Чен Ын поддержал Путина и его войну в Украине: "Справедливая защита достоинства и безопасности".

Напомним, что Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией после ее признания "ЛДНР".

А вот президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в присутствии Путина заявил, что не признает "ДНР" и "ЛНР".

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.