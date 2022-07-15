КНДР прокомментировала разрыв дипломатических отношений с Украиной после признания Пхеньяном "ЛДНР"
Северная Корея прокомментировала разрыв дипломатических отношений с Украиной. Это произошло после признания Пхеньяном "ДНР" и "ЛНР".
Об этом пишет агентство Reuters.
Министерство иностранных дел КНДР заявило, что Украина "не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к несправедливым и незаконным действиям США, которые нарушили суверенитет Пхеньяна".
В Северной Корее заявили, что отношения с Украиной давно шли к разрыву, поскольку Киев присоединился к санкциям США против военной промышленности КНДР, пишет агентство.
Напомним, в КНДР заявили о признании "ДНР" и "ЛНР" 13 июля.
Также мы писали, что Сирия решила признать "независимость и суверенитет" "ДНР" и "ЛНР". Таким образом Сирия стала второй после РФ страной, признавшей эти "республики". А КНДР - третьей.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.