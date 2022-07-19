Президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером аятоллой Хаменеи.

Об этом заявляют российские СМИ со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

О том, что Иран может продать России беспилотники, неоднократно писали американские СМИ. Так, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия ведет переговоры с Ираном о закупках его беспилотников для войны в Украине.

Также New York Times писала, что Иран может передать России несколько сотен беспилотников, которые армия РФ может использовать в войне в Украине.

"Страна" рассказывала, что известно об иранских беспилотниках.