Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников с лидерами Ирана - Кремль
Президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером аятоллой Хаменеи.
Об этом заявляют российские СМИ со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.
О том, что Иран может продать России беспилотники, неоднократно писали американские СМИ. Так, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия ведет переговоры с Ираном о закупках его беспилотников для войны в Украине.
Также New York Times писала, что Иран может передать России несколько сотен беспилотников, которые армия РФ может использовать в войне в Украине.
"Страна" рассказывала, что известно об иранских беспилотниках.
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