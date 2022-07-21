Генеральный штаб ВСУ привел оперативную информацию о положении в Украине по состоянию на 18:00 21 июля. Украинские военные успешно пресекли попытки штурма оккупантов на Донбассе.

Сводка опубликована в Фейсбуке.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. В июле на территории Беларуси продолжается агиткампания по подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями.

На Северском направлении враг продолжает обстрелы позиций наших войск в Сумской области и ведение воздушной разведки БПЛА.

На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Верхнего Салтова и Ртищевки. Совершил артиллерийские обстрелы Харькова, Питомника, Русской Лозовой, Рубежного, Черкасских Тишков, Прудянки, Чугуева, Уд, Коробочкиного, Залимана и Малиновки. Безуспешно пытался продвинуться в направлении Великие Проходы – Питомник. Также враг провел воздушную разведку дроном возле Слатино, Рубежного, Замуловки и Дементиевки.

На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы Долины, Богородичного, Гусаровки, Большой Камышевахи, Норцовки, Вернополья. Провел воздушную разведку недалеко от Дмитровки и Вернополья.

На Краматорском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянки и Спорного. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Северска, Григорьевки и Ивано-Дарьевки. Вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня действовал возле Раздоловки и Григоровки. ВСУ отразили штурм оккупантов в направлении Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка. Враг понес потери и отошел.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары по Вершине, Белогоровке, Константиновке и Берестово. Артиллерийские обстрелы фиксировались недалеко от Берестового, Веселого, Выемки, Вершины, Новолуганского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Раздолевки и Курдюмовки. Штурмы оккупантов на направлениях Клиново – Вершина, Мироновка – Углегорская ТЭС снова провалились.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий ВСУ враг нанес авиаудары у Красногоровки, Каменки, Сладкого и Новоандреевки. Совершил артиллерийские обстрелы Авдеевки, Красногоровки, Песок, Золотой Нивы, Никольского, Железнодорожного, Степногорска, Новоселовки Второй, Угледара, Гуляйпольского, Белогорья. Для корректировки огня артиллерии задействовал БПЛА оперативно-тактического уровня вблизи Щербаков, Малой Токмачки и Белогорья.

На Южнобугском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы Ольгино, Потемкино, Княжевки, Широкого, Терновки, Луча, Котлярово, Первомайского, Новой Зари, Доброго и Белой Криницы. Оккупанты безуспешно пытались провести контратаку в направлении Сухой Пруд – Андреевка. В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. Вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет.

У принудительно мобилизованных, свозимых для пополнения потерь с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымают личные документы.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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