Утром в пятницу, 22 июля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что на подступах к Северску продолжается штурм в направлении Верхнекаменского.

Сводка опубликована на странице Генштаба в Facebook.

Также, по информации ВСУ, на юге от Бахмута прорваться к Новолуганскому со стороны Доломитного противнику не удалось. Продолжается штурм Углегорской ТЭС.

К востоку от Бахмута ВСУ отбили атаку на Соледар со стороны Стряповки (то есть с востока), бои за Покровское продолжаются (примыкает к Соледару с юга).

На юге россияне предприняли новые попытки атак в районе Ингульца на севере Херсонской области. Противник атаковал в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брод – Белогорка. Неудачно, как сообщает Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась, сроки проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси продлены до 31 июля текущего года.

На Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Мосьпаново, Русские Тишки, Дементиевка, Золочев, Старая Гнилица, Родное, Ртищевка, Пушкарное, Большая Бабка, Петровка, Слатино и Лебяжье.

Вне пунктов базирования находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", сообщает Генштаб.

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