Война в Украине с большой долей вероятности перерастет в затяжной конфликт. Исходя из этого США планируют военную помощь Киеву на долгую перспективу.

Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Марк Милли по итогам четвертого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Сегодня 147-й день со дня российского вторжения. И эта борьба, скорее всего, останется затяжным конфликтом. Итак, наша дискуссия в контактной группе была сосредоточена на том, чтобы помочь украинцам выдержать долгую борьбу: как мы можем лучше вооружить и обучить их, чтобы они могли продолжать защищать свою страну и изнурять российскую военную машину?", - цитирует Милли пресс-служба Пентагона.

Он отметил, что ВСУ делают цену за каждый захваченный метр украинской земли для армии РФ очень высокой, а продвижения оккупанта незначительные.

Ранее британские эксперты рассуждали, что Путину нужна затяжная война в Украине, и робость Запада дает ему ее.

А экс-командующий НАТО спрогнозировал, что война РФ против Украины через 4-6 месяцев перерастет в "замороженный конфликт".

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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