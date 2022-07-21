Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак вновь заявил о желании украинских властей еще до зимы переломить ход войны с Россией.

Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

"Важно сейчас не дать русским затянуть нас с войной в зиму. Президент Владимир Зеленский настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов", - заявил Ермак.

Ранее в ГУР Минобороны заявили, что перелом в войне с Россией случится при соблюдении двух факторов. Первый фактор - насколько ВСУ смогут остановить наступательный темп противника. Второй - "насколько будет активной и широкомасштабной помощь, которую оказывают наши партнеры".

Напомним, война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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