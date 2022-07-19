Впереди самая опасная фаза войны в Украине.

Такой прогноз дает американская газета The New York Times.

Как пишет издание, после этапа, приведшего к гибели тысяч российских военных, россияне нашли самый эффективный способ ведения войны – так называемый "огневой вал".

Кроме того, по словам газеты, союзники Украины находятся на грани усталости. К тому же война уже привела к огромному скачку цен на природный газ, бензин и продукты питания в Европе. Если она затянется до зимы, многим семьям придется выбирать между отоплением и едой, пишет The New York Times.

На днях президент Сербии Александр Вучич дал весьма мрачный прогноз о развитии войны в Украине. Он считает, что конфликт перерастет из регионального в глобальный.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.