Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук прогнозирует новую волну внутреннего перемещения с востока на запад Украины, которая начнется в преддверии отопительного сезона.

Об этом Верещук заявила в эфире национального телемарафона.

По словам вице-премьера, Запорожская область и город Энергодар в ее северо-западной части фактически отрезаны от газоснабжения, и восстановить их пока нет возможности. В этой связи жители будут вынуждены ехать и искать убежище на западе Украины.

Верещук добавила, что зарегистрировано только 4,5 миллиона переселенцев, хотя на самом деле речь идет о почти 7 миллионах человек.

Ранее Верещук призвала жителей оккупированных регионов на юге Украины эвакуироваться, чтобы не подвергаться опасности и облегчить работу ВСУ против российских захватчиков.

Как писала "Страна", в Кабмине назначили уполномоченного по вопросам переселенцев. Им стал глава Ассоциации малых городов Украины, заместитель министра реинтеграции Павел Козырев.

Ранее мы писали, что в Украине хотят упростить оформление и выдачу документов переселенцам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.