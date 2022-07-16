Переселенцев, которых местные власти разместили в учебных заведениях, можно будет выселить только при предоставлении им альтернативного жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"В преддверии нового учебного года в Минреинтеграцию начали поступать жалобы от ВПЛ о том, что некоторые учебные заведения хотят их выселять. По словам Ирины Верещук, за период с 7 по 13 июля на горячие линии Минреинтеграции поступило 312 таких сигналов. Не единичны случаи и того, что с переселенцев пытаются взимать арендную плату за временное убежище".

На межведомственном совещании по этому вопросу было решено, что местные власти в регионах должны создать дополнительные резервные места для размещения переселенцев, а временные приюты для них будут реконструированы или отремонтированы до холодов.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, людей, которые должны были временно переселиться в учебные заведения, до начала учебного года нужно обеспечены альтернативным жильем, пригодным для проживания, утепленным и отремонтированным. Без этого условия выселять их недопустимо.

Ранее в сюжете ТСН говорилось, что на западе Украины переселенцев будут выселять из школ. Во Львовской и Черновицкой областях ищут новые места для внутренне перемещенных лиц, которые сегодня живут в учебных заведениях. Только во Львове в школах живут 2,5 тысячи человек. Все они должны быть расселены до начала учебного года.

Напомним, война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.