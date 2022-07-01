На западе Украины переселенцев будут выселять из школ.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Во Львовской и Черновицкой областях ищут новые места для внутренне перемещенных лиц, которые сегодня живут в учебных заведениях.

Только во Львове в школах живут 2,5 тысячи человек. Все они должны быть расселены до начала учебного года.

В мэрии сообщают, что людей готовятся переселить в общежития и модульные городки. Три из них уже построены, еще два возводят.

Ранее мы писали, что число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 миллионов человек. Общее число бежавших от войны приближается к 14 миллионам. В более чем 52% перемещенных домохозяйств есть дети.

Кроме того, в НАН Украины прогнозируют, что если горячая фаза войны в Украине затянется на 2 года, за границу из нашей страны навсегда могут уехать до 5 млн граждан. В случае, если война продлится еще дольше, отток людей за границу будет еще более внушительным.

Напомним, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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