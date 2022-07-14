Прокуратура остановила производство в отношении мошенника в связи с его призывом в армию.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Телеграм-канале.

По данным прокуратуры, трое злоумышленников после вторжения РФ в течение марта обманули девять человек с помощью фейкового объявления о сдаче жилья. Но обвинительные акты отправились в суд лишь в отношении двоих.

Согласно материалам следствия, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, группа лиц разместила в интернете объявление о сдаче в аренду дома в Закарпатской области по цене 1500 грн в сутки.

Переселенцы, которые из-за боевых действий покинули свое место жительства, перечисляли средства за аренду дома на Закарпатье на банковские счета злоумышленников. После этого мошенники перестали выходить на связь.

"Производство в отношении третьего подозреваемого остановлено в связи с его призывом в ВСУ", - сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули пострадавших от войны украинцев на 100 миллионов гривен, пообещав им "финансовую помощь от ЕС".

Также мы писали, что в Киеве мошенник под видом перевозчика выманивал у людей деньги за эвакуацию из зоны боевых действий и исчезал.