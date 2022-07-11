В Киеве жителя Переяслав-Хмельницкого будут судить за мошенничество с эвакуационными рейсами. Он общался с жертвами в интернете, выдавая себя за перевозчика.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По ее данным, получая предоплату за эвакуацию из зоны боевых действий, мужчина обрывал связь. Одна из потерпевших - девушка, которая обратилась к нему чтобы вывезти из Мариуполя мать. Однако он исчез после того, как девушка перевела деньги.

Мужчине грозит от 3 до 8 лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули пострадавших от войны украинцев на 100 миллионов гривен, пообещав им "финансовую помощь от ЕС".

Также писали, что в Харькове мошенники расклеивают фейковые объявления с просьбой оставлять квартиры открытыми.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.