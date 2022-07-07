В Киеве мошенницы создали фейковый ресторан и приглашали в него кавалеров, которых находили через через службу знакомств Тиндер.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Киев".

По итогу проведенного в их компании вечера мужчина получал от официанта чек с завышенными ценами, например, порция оливье стоила 1000 гривен.

Жертвы сталкивались со счетами на 5000-20000 гривен, хотя ресторан на самом деле вообще не существовал, а "персонал" являлся сообщниками аферистов, которые играли роли официантов.

Участникам кабаре-спектакля грозит до 12 лет заключения.

Ранее мы писали, что в прошлом году киберполиция столицы разоблачила сотрудницу университета, которая знакомилась с женщинами в сети, притворяясь богатым иностранцем. С помощью обмана ей удалось заставить потерпевшую взять кредит на сумму 600 тысяч гривен.

Также "Страна" рассказывала о том, как в Киеве поймали двух рецидивисток, которые опоили и ограбили мужчину в парке. Во время распития алкоголя в парке они подсыпали в пластиковый стакан жертве психотропное вещество. Когда мужчина уже не мог сопротивляться, забрали его кошелек с деньгами и мобильный телефон.