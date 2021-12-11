Под Киевом в Белой Церкви уроженка Токмака Запорожской области под видом монахини втерлась в доверие к продавщице и выманила у нее 45 тысяч долларов. На эти деньги лже-монахиня обещала помочь вернуть женщине долг посредством чудодейственных молитв.

Обстоятельства аферы раскрываются в Едином реестре судебных решений.

В сентябре 2016 года аферистка, которую в Белой Церкви знали как матушку Елену, пообещала торговке с центрального рынка, что с помощью молитв в Свято-Покровской Голосеевской пустыни сделает так, что женщине вернут большой долг. Но для проведения молитвенного обряда нужны 25 000 долларов и долговая расписка. Доверчивая продавщица передала "монахине" деньги и расписку, а та обязалась вернуть их через 40 дней.

Однако она не только их не вернула, но спустя месяц явилась за новой порцией долларов.

А октябре "матушка Елена" опять пожаловала к продавщице и наплела ей, что нужно дать еще 20 тысяч долларов, поскольку предыдущий "транш" оказался непригоден для проведения чудодейственного молитвенного обряда: дескать, деньги оказались грязными. Что касается непригодных 25 000, то "монахиня" пообещала вернуть их через несколько дней. Обманутая женщина снова дала требуемую сумму - и больше своих денег не видела.

Допрошенная в суде "матушка Елена" свою вину в завладении деньгами не признала и заявила, что на нее клевещут. Также она заверяла, что впервые видит потерпевшую продавщицу, а в Белой Церкви отродясь не была и в одежде монахини по центральному рынку города не ходила.

Правда, после предъявления доказательств по делу она частично изменила показания и сказала, что очень много общалась с людьми, поскольку была бухгалтером в протестантской харизматической церкви "Свет мира", где умерший год назад ее муж был священником и отправлял православные обряды. Поэтому ее называли матушкой. Она добавила, что в качестве бухгалтера собирала деньги у людей, которые заказывали в церкви обряды: крещение, освящение или захоронение.

Несмотря на упорство обвиняемой, ее вину полностью подтвердили предоставленные стороной обвинения доказательства: показаниями потерпевшей и свидетелей, выводы экспертиз, вещественные улики.

Так, продавщица рассказала, что познакомилась с "матушкой" еще весной 2013 года. Тогда "монахиня" каждую неделю ходила по центральному рынку, чаще всего по субботам. Она одевалась как инокиня в черную одежду, появлялась с ящиком для пожертвований, работники рынка заказывали у нее молитвы за деньги. Также ей давали средства на содержание детдома. Елена подходила к торговой точке жертвы, и женщины общались, а со временем сдружились. Более того, "монахиня" приходила в гости к продавщице. А летом 2015 года Елена сообщила, что в монастыре появился монах отец Митрофан, занимающийся вычиткой. Продавщица пожаловалась Елене на свою беду: мол, долгое время она не может вернуть большой долг - 250 тысяч долларов. Тогда-то Елена и предложила ей помочь, оплатив молитвы в монастыре.

А согласно показаниям дочери жертвы аферистки, она была свидетелем передачи Елене сначала 25 000 долларов купюрами номиналом по 100 долларов, а потом 20 000 долларов такими же купюрами. Также при передаче денег присутствовали еще два человека. Им Елена объясняла, что передаст деньги монаху, который возложит их на алтарь и будет проводить с ними молитвенный обряд для возвращения долга. По указке "монахини" потерпевшая замотала деньги в красную ткань и положила туда соль.

Эти показания подтвердили другие свидетели, которые знали Елену как монахиню с 2014 года и давали ей вещи для детей из детдома.

Как выяснилось, ни Митрофана, ни детского дома не существовало, а деньги "монахиня" банально присвоила.

В приговоре Белоцерковского суда от 8 ноября Елене назначено наказание в виде 10 лет тюрьмы. С нее также взыскали 1,271 миллиона гривен материального и морального ущерба.

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