Сотрудники Национальной полиции задержали в Тернопольской области мужчину, который мошенническим способом оформил кредит на 280 тысяч гривен на имя своего коллеги, после чего 150 тысяч гривен перевел на карту своей матери, а на оставшиеся деньги купил себе автомобиль.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Тернопольской области в четверг, 4 ноября.

По данным правоохранителей, кредит был оформлен через мобильное приложение, установленное на телефоне потерпевшего.

"В ходе оперативных мероприятий стало известно, что сделал это 30-летний житель одного из сел Корецкой территориальной громады Ровенской области. Злоумышленник работает на одном предприятии с потерпевшим и в раздевалке, воспользовавшись моментом, взял его телефон, через мобильное приложение оформил кредит и успел даже часть средств перебросить на карточку своей матери. Чтобы не возникло подозрений, мобильный положил на место", - говорится в сообщении полиции.

Информируется, что потерпевший узнал о кредитных обязательствах уже на следующий день, когда начали поступать сообщения из банка.

"Стал выяснять – оказалось, он должен финансовому учреждению 280 тысяч. А в это время злоумышленник успел снять 90 тысяч гривен и даже приобрести автомобиль", - сообщают правоохранители.

В полиции добавили, что ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 190 (мошенничество, причинившее значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса.

За совершенное преступление злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

В Тернопольской области задержали мошенника, взявшего кредит на чужое имя. Источник: Facebook/полиция Тернопольской области

Ранее "Страна" сообщала, что мошенница взяла кредит по чужим документам через приложение "Дия". Министр Минцифры Федоров объяснил схему мошенничества: злоумышленник знает паспортные данные и номер телефона жертвы, взламывает ее почту, находит там копии документов, например, паспорта, делает дубль sim-карты, с помощью недобросовестных сотрудников банка открывает счет, после чего авторизуется в "Дие" через BankID. После этого идет в финансовое учреждение, которое нарушило условия идентификации, и получает средства.

Также мы писали, что мошенники около года продавали поддельные результаты ПЦР-тестов с печатями украинских лабораторий. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст . 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 325 (мошенничество, подделка документов, штампов и печатей, незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, а также нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.