Кабинет министров назначил уполномоченного по переселенцам – им стал заместитель министра реинтеграции Павел Козырев.

Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном в четверг, 7 июля.

53-летний Козырев с февраля занимает должность замминистра реинтеграции. До назначения в министерство работал в налоговой службе Белой Церкви. Кроме того, Козырев также является главой Ассоциации малых городов Украины.

Ранее мы писали, что Кабмин одобрил назначение Владимиром Зеленским нового губернатора Черновицкой области, которым стал глава местного "Ощадбанка".

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.