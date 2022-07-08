Кабмин одобрил назначение Зеленским нового губернатора Черновицкой области. Им стал глава местного "Ощадбанка"
Кабинет министров Украины одобрил назначение Владимиром Зеленским черновицким губернатором главы местного филиала "Ощадбанка" Руслана Запаранюка вместо Сергея Осачука.
Об этом представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram-канале.
"Согласовано назначение Запаранюка Руслана Васильевича главой Черновицкой областной государственной администрации", - написал он.
Во время местных выборов 2020 года Запаранюк баллотировался в Черновицкий областной совет от партии "Единая Альтернатива", однако в депутаты облсовета не прошел.
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