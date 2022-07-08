Кабинет министров Украины одобрил назначение Владимиром Зеленским черновицким губернатором главы местного филиала "Ощадбанка" Руслана Запаранюка вместо Сергея Осачука.

Об этом представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram-канале.

"Согласовано назначение Запаранюка Руслана Васильевича главой Черновицкой областной государственной администрации", - написал он.

Во время местных выборов 2020 года Запаранюк баллотировался в Черновицкий областной совет от партии "Единая Альтернатива", однако в депутаты облсовета не прошел.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский создал 14 новых военных администраций в Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.