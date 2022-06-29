В Минздраве напомнили переселенным украинцам о важности вовремя вакцинировать детей и взрослых от инфекционных болезней согласно Календарю профилактических прививок.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Минздрав напоминает, что сделать прививку можно в любом регионе Украине, подписывать декларацию с местным врачом для этого не нужно.

Если в вашем медучреждении нет вакцины, необходим обратиться к главному врачу медучреждения.

Если главный врач не может предоставить необходимую информацию, обратитесь в департамент или управление здравоохранения в вашей области по ссылке.

Или обратиться в контакт-центр Минздрава: 0 800 60 20 19.

Ранее в Минздраве сообщили, что можно даже ставить несколько разных вакцин одновременно.

Медики постоянно напоминают украинцам об опасности кори, свинки, краснухи и призывают вакцинироваться во время войны. Противовирусной терапии от этих трех недугов не существует. Единственная надежная защита от возможных осложнений - вакцинация. "Две дозы вакцины обеспечивают пожизненную защиту от заболевания", - пишут в Минздраве.