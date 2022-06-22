В Минздраве утвердительно ответили на популярный вопрос - можно ли вводить несколько вакцин от разных заболеваний одновременно.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Одновременное введение нескольких вакцин или использование многокомпонентных – это привычная мировая практика. Такой подход не только уменьшает количество визитов в учреждения здравоохранения, но и увеличивает вероятность того, что рекомендованные прививки будут сделаны детям с соблюдением графика", - говорится в сообщении.

При одновременном использовании нескольких вакцин, прививку нужно делать в разные участки тела: например, в правое и левое плечо, а малышам — в правое и левое бедро.

Ранее медики напомнили украинцам об опасности кори, свинки, краснухи и призвали вакцинироваться во время войны.

Также Минздрав показал украинцам, как должен выглядеть международный сертификат о прививке, выданный за границей.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.