Медики рассказали украинцам правила прохождения профилактического медосмотра во время войны. Инфографика
В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали о правилах прохождения обязательного профилактического медицинского осмотра во время войны для работников различных сфер деятельности.
Соответствующая инфографика опубликована в Facebook ведомства.
"Для предотвращения распространения инфекционных и опасных заболеваний и динамического наблюдения за состоянием здоровья работников в Украине проводятся обязательные профилактические медицинские осмотры. Военное состояние не влияет на порядок прохождения обязательных медицинских осмотров", - сообщают в МОЗ.
В министерстве добавили, что работодатель обязан за свой счет профинансировать и организовать проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников.
Обязательные предварительные и периодические медосмотры должны проходить сотрудники следующих сфер деятельности:
- работники предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли;
- работники лечебно-профилактических, дошкольных и учебных заведений;
- работники объектов коммунального и жилищного обслуживания;
- работники остальных сфер, связанных с обслуживанием населения.
Медосмотр включает в себя следующие обследования:
- общие врачебные обследования (терапевт, отоларинголог, стоматолог и другие);
- лабораторные исследования;
- функциональные исследования.
В МОЗ напомнили, что сотрудники, не прошедшие вовремя профилактический медосмотр, не будут допускаться к работе.
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