В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали о правилах прохождения обязательного профилактического медицинского осмотра во время войны для работников различных сфер деятельности.

Соответствующая инфографика опубликована в Facebook ведомства.

"Для предотвращения распространения инфекционных и опасных заболеваний и динамического наблюдения за состоянием здоровья работников в Украине проводятся обязательные профилактические медицинские осмотры. Военное состояние не влияет на порядок прохождения обязательных медицинских осмотров", - сообщают в МОЗ.

В министерстве добавили, что работодатель обязан за свой счет профинансировать и организовать проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников.

Обязательные предварительные и периодические медосмотры должны проходить сотрудники следующих сфер деятельности:

работники предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли;

работники лечебно-профилактических, дошкольных и учебных заведений;

работники объектов коммунального и жилищного обслуживания;

работники остальных сфер, связанных с обслуживанием населения.

Медосмотр включает в себя следующие обследования:

общие врачебные обследования (терапевт, отоларинголог, стоматолог и другие);

лабораторные исследования;

функциональные исследования.

В МОЗ напомнили, что сотрудники, не прошедшие вовремя профилактический медосмотр, не будут допускаться к работе.

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