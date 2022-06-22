Следы вируса полиомиелита были обнаружены во время плановой проверки сточных вод в Лондоне. В связи с этим Агентство по безопасности здоровья Великобритании объявило чрезвычайную ситуацию национального масштаба.

Об этом сообщает Sky News.

Образцы с полиовирусами собрали в период с февраля по июнь на станции очистки сточных вод в Бектоне - пригородном районе Лондона. Представители системы здравоохранения теперь обеспокоены распространением вируса среди населения, хотя и заверяют, что риск для населения крайне низок.

В водах нашли несколько близкородственных вирусов полиомиелита. Вирус мог попасть в канализацию от человека, недавно привившегося от полиомиелита в стране, где эта болезнь все еще не искоренена: Пакистане, Афганистане или Нигерии. Официальные лица полагают, что вирус мог распространиться между тесно связанными между собой людьми на северо-востоке Лондона, и что эти люди теперь переносят штамм полиовируса типа 2 в своих фекалиях.

В ходе срочных расследований будет предпринята попытка установить степень передачи вируса и определить, где это может происходить.

Медики заявили, что большая часть населения Великобритании защищена вакцинацией, но в некоторых общинах с низким охватом прививками отдельные люди могут оставаться в группе риска.

До сих пор вирус обнаруживали только в образцах сточных вод, и не было зарегистрировано ни одного случая паралича. Если в дальнейшем найдут новые образцы вируса, может быть объявлен следующий уровень ЧС, предполагающий вакцинацию отдельных групп людей и сбор анализов в районах, где был обнаружен вирус.

Обычно в образцах сточных вод в Великобритании ежегодно находят от одного до трех полиовирусов, но это всегда были единичные находки, не связанные друг с другом, которые не имели последствий.

Осенью "Страна" писала, что в Ровенской области нашли полиомиелит у семерых детей из семьи антипрививочников.

Также мы приводили призыв украинских медиков вакцинировать детей против полиомиелита во время войны.