"Ураган голода" для мира спрогнозировал президент и главный исполнительный директор одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений - компании Yara - Свейн Торе Холсетер в интервью Der Spiegel.

Такие последствия, по его мнению, будет иметь война в Украине, сокращения поставок продовольствия и удобрений, а также российского газа в Европу. По словам Холсетера, по сравнению с прошлой осенью ситуация с продовольственной безопасностью сильно ухудшилась.

Он говорит, что многие страны находятся в остром продовольственном кризисе, которого не было уже давно. По его оценке, это происходит из-за множества связанных друг с другом обстоятельств.

Например, сокращения объемов поставок продовольствия и удобрений, уменьшение поставок и увеличение цен на газ влияют на стоимость удобрений, а климатический кризис и конфликт в Украине препятствует экспорту продовольствия и выращиванию зерна.

"Глобальная продовольственная безопасность находится под угрозой: 276 миллионов человек страдают от острой нехватки продовольствия, что более чем в два раза больше, чем до пандемии", - констатировал Холсетер.

Напомним, в ООН заявили об угрозе голода для 40 миллионов человек в мире уже в этом году.

Также мы писали, что Украина боится, что Запад капитулирует перед Россией из-за газового давления.