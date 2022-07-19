Российский президент Владимир Путин верит, что выиграет войну в Украине в долгосрочной перспективе. К такому выводу он пришел в мае.

Об этом пишет научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для The New York Times.

Путин считает, что в долгосрочной перспективе он победит в этом конфликте, полагает автор. И, в отличие от первых месяцев боевых действий, теперь у Кремля есть "четкий план". Он состоит из трёх взаимодополняющих целей:

Территориальные приобретения. Захват востока Украины и удержание завоеваний на юге. Путин считает это возможным в силу того, что Запад показал пределы своей военной поддержки Украины и в целом не перешёл "красных линий", озвученных Кремлём. Поэтому в Москве рассчитывают на продвижение своих войск на Донбассе и удержание остальных захваченных территорий. Принуждение Украины к капитуляции. Выражается это, по мнению РФ, в принятии условий по "денацификации" и "демилитаризации". И в разрыве сотрудничества с Западом. По мнению Становой, в Кремле рассчитывают, что за год-два Украина будет истощена экономически настолько, что элиты поменяются и смогут внедрить эти изменения без необходимости штурмовать Киев. Третья цель - новые договоренности с Западом на базе иного международного порядка. Путин не антизападник, полагает автор. Но для него существует "плохой" Запад нынешних политических элит и "хороший" Запад рядовых граждан и бизнеса, который хочет сотрудничать с Россией. Кремль рассчитывает на то, что кризис вокруг Украины и связанный с ним экономический шторм "выметет" из власти нынешнюю политическую элиту, место которой займут национально-ориентированные лидеры вроде Орбана, Ле Пен или Трампа. С которыми будет проще договориться.

Автор колонки считает "план Путина" нереализуемым, особенно в третьей части. И считает, что ситуация станет наиболее опасной, когда сам президент России начнет понимать, что "по-хорошему" договориться с Западом не выйдет.

Напомним, ранее Путин высказался о перспективах войны и заявил, что РФ "всерьёз ещё и не начинала ничего в Украине".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

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