Перелом в войне с Россией случится при соблюдении двух факторов, заявил представитель Главного управления разведки ВСУ Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

Первый фактор - насколько ВСУ смогут остановить наступательный темп противника.

Второй - "насколько будет активной и широкомасштабной помощь, которую оказывают наши партнеры".

При этом Скибицкий не сомневается, что перелом в войне "обязательно будет".

Ранее лидеры Великобритании и Франции Борис Джонсон и Эммануэль Макрон заявили, что сейчас критически важный момент для дальнейшего хода войны в Украине и есть шанс для перелома.

Напомним, война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.