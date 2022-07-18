Экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис прогнозирует, что война РФ против Украины, скорее всего, перерастет в "замороженный конфликт" через 4-6 месяцев.

Об этом пишет Business Insider.

Бывший главнокомандующий союзными силами НАТО адмирал Джеймс Ставридис провел параллель с Корейской войной, по его словам, "крайне очевидно", что конфликт "захлебнулся с обеих сторон".

Как и в случае с Корейской войной, текущая ситуация, по мнению Ставридиса, движется "к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту".

"Ждите это в четырех - шестимесячный период. Ни одна из сторон не может выдержать намного больше этого", - заявил он.

В Корейской войне 1950-1953 Северная Корея поддерживалась СССР, а Южная - США. В результате окончания конфликта была создана демилитаризованная зона на границе. Формально обе Кореи и сейчас находятся в состоянии войны.

Напомним, The Washington Post в начале июня писала, что Украину может ожидать "корейский сценарий" с разделением на две части.

"Страна" подробно разбиралась, может ли война в Украине пойти по сценарию Корейской войны.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.