В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на утро 150 дня войны. В ней говорится, что был отбит штурм в направлении Верхнекаменского и Северска (То есть противник уже подошел вплотную к этому городу).

Об этом Генштаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

Также был отражен очередной штурм Углегорской ТЭС (к югу от Бахмута), продолжаются бои в Покровском (к востоку от Бахмута).

По Херсонской области говорится, что противник сдерживает контрнаступление ВСУ.

На Южнобужском направлении россияне продолжают вести оборону занятых ранее позиций и сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступателения ВСУ. Были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии столкновения.

Также в сводке говорится, что вне пунктов базирования находятся два вражеских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Об окружении тысячной группировки противника в российских войск Высокополье Херсонской области, о чем вчера заявлял Арестович, не упоминается. Как и о занятии села Ольгино.

Отметим, что "Институт изучения войны" (США) также заявил, что не может подтвердить слухи об окружении Высокополье Херсонской области.

Вчера сообщалось, что россияне штурмуют подступы к Северску.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.

Про бои в Херсонской области, снятие зерновой блокады, а также изъятие паспорта у Корбана рассказыывала Олеся Медведева в свежем выпуске блога "Ясно. Понятно".



