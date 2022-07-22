Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала зависимость США и их союзников от поставок российской нефти на мировые рынки.

Такое заявление она сделала на форуме в Аспенском институте.

Чиновница видит угрозу нового роста цен, если российская нефть будет отсутствовать на мировых рынках.

По ее мнению, ограничение предельной цены на российскую нефть должно быть таким, чтобы уменьшить прибыль от ее продажи для Москвы, но сохранить для России стимул и дальше поставлять этот ресурс.

Нуланд обозначила также иранский аспект в нефтяном вопросе. Она намекнула, что возвращение Ирана в ядерную сделку позволит стране вернуть свою нефть на мировые рынки и добиться послабления санкций.

"Однако до сих пор мы не увидели того, чтобы Иран встал на этот путь", — сказала Нуланд.

Ранее сообщалось, что страны Запада обсуждают ограничение цены для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель (сейчас она стоит около 100 долларов).

На это Россия заявила, что не будет поставлять нефть странам, которые введут на нее потолок цен.