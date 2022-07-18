Цены на нефть Brent с утра 18 июля преодолели отметку в 100 долларов за баррель, поднявшись более чем на 2,6% до $103,88 на фоне отсутствия прогресса в обеспечении обещаний Саудовской Аравии об увеличении добычи в выходные дни.

Об этом пишет The Guardian.

"Если нефть продолжит торговаться выше этой отметки, то весьма вероятно, что путь наименьшего сопротивления будет смещен в сторону повышения цены", - отмечает издание.

Цены стали расти после того, как глава МИД Саудовской Аравии заявил, что американо-арабский саммит в субботу не обсуждал нефть и ОПЕК+ продолжит оценивать рыночные условия.

"Именно ОПЕК+ принимает решение о поставках нефти, и картель даже отдаленно не заинтересован в том, чего пытается добиться Байден. ОПЕК+ продолжит контролировать поставки нефти, и одна страна не может в одиночку определять поставки нефти — по крайней мере, это сообщение, которое трейдеры усвоили из визита Байдена в Саудовскую Аравию", - пишет The Guardian.

Напомним, по данным AFP, президент США Джо Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию объявил о выводе американских миротворцев с острова Тиран в Красном море в обмен на добычу нефти.

Впрочем, как прогнозировали на прошлой неделе в Politico, визит Байдена в Саудовскую Аравию вряд ли обрушит цены на нефть.