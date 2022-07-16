Президент США Джо Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию объявил о выводе американских миротворцев с острова Тиран в Красном море. По словам президента США, теперь остров будет открыт для туризма и экономического развития.

Об этом сообщает AFP.

"Международные миротворцы, в том числе американские войска, покинут остров Тиран в Красном море, на котором они размещались более 40 лет", - сказал Байден журналистам.

Кроме того, в Белом доме заявили, что США и Саудовская Аравия договорились сохранить меры в сфере безопасности и свободу судоходства со всех сторон, включая Израиль. Египет в 2017 году согласился передать Саудовской Аравии два острова в проливе Тиран, но согласие Израиля на передачу было получено только сейчас.

Ряд американских СМИ, ссылаясь на неназванные, но "высокопоставленные источники из администрации Байдена", отмечают: тот факт, что США уступают остров Тиран в пользу Саудовской Аравии, является результатом договоренности на фоне либерализации отношений Израиля с этим государством. В частности, в обмен на остров Саудовская Аравия на 50% увеличит добычу нефти в течение двух ближайших месяцев и, соответственно, выставит ее на мировую продажу.

Напомним, в 2017 году Египет передал Саудовской Аравии два острова в Красном море - Тиран и Санафир, что вызвало протестные акции и критику со стороны египтян.

Ранее мы писали, что в Саудовской Аравии пообещали нарастить добычу нефти, но до определенных пределов.