Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить президента США Джо Байдена в международный розыск за "политику спонсирования неонацизма", что привело к развязыванию войны в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ в субботу, 16 июля.

"Байдена пора объявить в международный розыск как международного преступника. Именно его политика спонсирования неонацизма и привела к развязыванию военного конфликта в Украине. США под прикрытием демократических ценностей использовали Украину и украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических амбиций и желании ослабить Россию", - сказал депутат.

По его словам, политика вмешательства США в суверенные дела государств по всему миру создает угрозы всему человечеству.



"Вся вина в том, что сегодня происходит в Украине, лежит на США", - добавил Шеремет.

Напомним, президент США Джо Байден неоднократно называл президента России Владимира Путина военным преступником, которого нужно остановить. Кроме того, Байден назвал Путина "кровавым диктатором" и "чистейшим головорезом".

Ранее мы писали, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин решил напомнить Штатам, что Аляска была российской, и намекнуть на ее возврат, если американцы начнут конфисковывать российские активы.