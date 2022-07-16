Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену может грозить импичмент, если демократы потеряют контроль над конгрессом по итогам промежуточных выборов в ноябре, пишет Newsweek.

Отмечается, что демократы могут столкнуться с серьезными потерями на решающих промежуточных выборах, поскольку республиканцы намерены вернуть себе большинство в палате представителей и сенате. Если партия Байдена потеряет контроль над обеими палатами, президенту может грозить импичмент, предрекли журналисты издания.

Так, согласно проведенному еще в мае опросу Массачусетского университета в Амхерсте, 68% республиканцев и 66% консерваторов хотели бы, чтобы Байдену был объявлен импичмент, если республиканцы займут палату представителей. В то время как 53% республиканцев полагали, что палата представителей, возглавляемая Республиканской партией, сама объявит Байдену импичмент.

"Если допустить, что республиканцы получат одну или обе палаты, вполне вероятно, что они попытаются объявить Байдену импичмент", — заявил почетный профессор госуправления и политики США в Центре изучения демократии Вестминстерского университета в Великобритании Джон Оуэнс.

Процедура импичмента может быть инициирована простым большинством голосов в палате представителей, но президент может быть отстранен от должности только большинством в две трети голосов в сенате.

Этого никогда не случалось и едва ли республиканцы получат необходимое количество мест в 2023 году, отмечают журналисты Newsweek.

Ранее мы также писали, что, согласно опросу, проведенного совместно изданием New York Times и исследовательским институтом Siena College Research Institute, сразу 64% сторонников Демократической партии США не хотят видеть Джо Байдена кандидатом в президенты в 2024 году.

Кроме этого, "Страна" сообщала, что около трети американцев, а именно 28%, считают, что им, возможно, скоро придется пойти с оружием против властей страны. Такие результаты показал опрос, проведенный институтом политики в Чикагском университете.