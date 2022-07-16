Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти, с нынешних 10 миллионов до 13 миллионов баррелей в сутки.

Об этом в субботу, 16 июля, заявил на открытии саммита глав государств Персидского залива и США наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, пишет "РИА Новости".

Это стало реакцией на просьбу президента США Джо Байдена к саудитам увеличить добычу нефти. Саудовская Аравия пообещала поддерживать баланс мирового рынка нефти - но только в известных пределах.

"Саудовская Аравия объявила, что нарастит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки, после чего у нее не будет больше возможностей увеличивать производство", – объяснил наследный принц.

Напомним, американскому президенту Джо Байдену не удалось договориться с Эр-Риядом об увеличении добычи нефти для снижения цен. Кроме того, после них Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогги и не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя в связи с убийством журналиста.

Ранее мы писали, что по данным издания Politico, поездка Джо Байдена в Саудовскую Аравию вряд ли обрушит цены на нефть.