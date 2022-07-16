Президент США Джо Байден и король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз выпустили совместное заявление после встречи в Эр-Рияде.

Отдельный пункт в нем посвящен Украине. Что характерно, Россия в нем вообще не упоминается и критики в ее адрес не звучит.

Заявляется о "приверженности помощи украинскому народу" и уважении к международному праву.

Также говорится, что нужно обеспечить экспорт зерна из Украины - "для смягчения глобального продовольственного кризиса, который грозит ударить особенно чувствительно по ряду ближневосточных и африканских государств".

К слову, обязательств Саудовской Аравии нарастить добычу нефти, чтобы она стала дешеветь (то, зачем собственно и приезжал Байден) в итоговом заявлении не звучит.

Ранее издание Politicо уже писало, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию вряд ли обрушит цены на нефть. По мнению автора статьи Бена Лефевра, давление американского президента вряд ли убедит лидеров королевства закачать на мировой рынок больше баррелей.

Также мы рассказывали, что глобальная нехватка энергоресурсов, которая уже привела к дефициту и росту цен на электроэнергию и топливо, может еще сильнее усугубиться.